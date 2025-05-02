Стало известно о подготовке ВСУ комбинированной атаки на Крым

«АС»: Киев комбинированно атакует Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили и начали атаку на Крымский полуостров. После 23:00 мск ожидается прибытие в Крым безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа» (АС)

«В настоящее время они движутся в трех направлениях: мыс Тарханкут, Евпатория и Севастополь. И на Севастополь идет наибольшая группа безэкипажных катеров», — говорится в сообщении. Информация о том, в каком направлении движутся беспилотники, отсутствует.

«АС» подчеркивает, что в составе группы безэкипажных катеров есть и носители FPV-дронов.

Ранее ВСУ атаковали центральный рынок в Алешках. В результате погибли минимум восемь человек. В МИД России назвали эту атаку кровавым военным преступлением.

