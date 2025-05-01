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16:24, 1 мая 2025Россия

В МИД России отреагировали на атаку ВСУ на Алешки

В МИД России назвали атаку ВСУ на Алешки кровавым военным преступлением
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

МИД России выпустил заявление в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Алешки в Херсонской области, назвав ее военным преступлением. На обстрел города внешнеполитическое ведомство отреагировало в своем Telegram-канале.

«Очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного российского населения. Атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками», ─ говорится в публикации.

Как добавили в ведомстве, все виновные будут найдены и осуждены согласно действующему российскому законодательству. Также там призвали международное сообщество и профильные организации отреагировать на произошедшее. В заключение МИД выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал подробности атаки на Алешки. По его словам, украинская армия атаковала рынок с помощью дронов.

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