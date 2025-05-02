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21:58, 1 мая 2025Россия

Число погибших при ударе ВСУ по Алешкам выросло

В больнице умер еще один пострадавший при ударе ВСУ по рынку в Алешках
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Алешках выросло — еще один пострадавший умер от полученных ранений в больнице, рассказал заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко в беседе с РИА Новости.

«К сожалению, еще один ... пострадавший ушел из жизни, находясь в больнице. Полученные раны были несовместимы с жизнью», — рассказал Черевко.

Он подчеркнул, что медики сделали все возможное в попытке спасти человека, однако полученные им ранения были несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что жертвами удара ВСУ стали семь человек, еще 20 пострадали. По погибшим объявлен трехдневный траур.

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