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14:48, 1 мая 2025Бывший СССР

По погибшим во время удара ВСУ по рынку в Херсонской области объявили траур

Власти объявили трехдневный траур по погибшим из-за атаки ВСУ по рынку в Алешках
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились кадры атаки ВСУ по рынку в Херсонской области

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Власти объявили трехдневный траур по погибшим от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Центральному рынку в Алешках Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в администрации округа.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибших.

Власти напомнили, что в момент украинской атаки на территории рынка находились мирные жители, которые в праздничный выходной пришли приобрести продукты. «В связи с этим объявляем с 1 по 3 мая 2025 года (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», — значится в сообщении.

ВСУ дважды атаковали рынок в Алешках утром 1 мая. Жертвами случившегося стали семь человек, еще не менее 20 человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

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