По погибшим во время удара ВСУ по рынку в Херсонской области объявили траур

Власти объявили трехдневный траур по погибшим из-за атаки ВСУ по рынку в Алешках

Начало событий в новости Появились кадры атаки ВСУ по рынку в Херсонской области

Власти объявили трехдневный траур по погибшим от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Центральному рынку в Алешках Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в администрации округа.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибших.

Власти напомнили, что в момент украинской атаки на территории рынка находились мирные жители, которые в праздничный выходной пришли приобрести продукты. «В связи с этим объявляем с 1 по 3 мая 2025 года (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», — значится в сообщении.

ВСУ дважды атаковали рынок в Алешках утром 1 мая. Жертвами случившегося стали семь человек, еще не менее 20 человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

