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13:27, 1 мая 2025Бывший СССР

Появились кадры атаки ВСУ по рынку в Херсонской области

Сальдо показал кадры атаки ВСУ по рынку в Алешках, где погибли 7 человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ВСУ направили дроны для добивания выживших после удара в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показал кадры атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центральному рынку в Алешках, жертвами которой стали семь человек. Ролик появился в его Telegram-канале.

На видео видны последствия удара украинских бойцов. В это же время в одну из построек летит FPV-дрон.

ВСУ атаковали рынок в Херсонской области утром, 1 мая, когда на его территории находилось множество людей. По предварительным данным, жертвами атаки стали семь человек, еще 20 человек пострадали.

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