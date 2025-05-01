ВСУ направили дроны для добивания выживших после удара в Херсонской области

Сальдо: ВСУ направили дроны для добивания выживших после ударов в Алешках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили дроны для добивания выживших после ударов по Алешкам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были (...) раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших», — заявил Сальдо.

По его словам, произошедшее демонстрирует «настоящий облик киевского режима».

Ранее ВСУ атаковали Центральный рынок в Алешках. Более 20 человек получили ранения, минимум семи человек не стало в результате ударов.

