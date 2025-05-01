В налете на рынок в Херсонской области участвовали 30 украинских FPV-дронов

Черевко: 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках в четыре волны

ВСУ направили дроны для добивания выживших после удара в Херсонской области

Начало событий в новости ВСУ направили дроны для добивания выживших после удара в Херсонской области

Центральный рынок в Алешках атаковали около 30 украинских FPV-дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова зампредседателя правительства Херсонской области Сергея Черевко.

Всего по рынку было нанесено несколько атакующих волн. Предварительно, их было четыре.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рынок в Алешках утром 1 мая, когда на его территории находились мирные жители. Жертвами случившегося стали семь человек, еще не менее 20 человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело о теракте. По погибшим объявлен трехдневный траур.

