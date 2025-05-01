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14:29, 1 мая 2025Силовые структуры

После удара ВСУ по рынку в Херсонской области возбудили дело о теракте

СК России возбудил дело о терроризме после удара ВСУ по рынку в Алешках
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Владимира Сальдо

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о терроризме после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено главным следственным управлением СК России по статье 205 УК РФ о теракте.

По данным СК России, в настоящее время устанавливаются лица из рядов ВСУ, причастные к преступлению.

1 мая ВСУ атаковали центральный рынок в Алешках, когда на его территории находилось множество людей. По предварительным данным, жертвами атаки стали семь человек, еще 20 человек пострадали.

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