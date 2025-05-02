Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 2 мая 2025Мир

США назвали условие выхода из переговоров по Украине

США откажутся от роли посредника в украинском кризисе при отсутствии прогресса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты не отказывались от роли посредника в решении украинского кризиса, однако это произойдет при отсутствии прогресса в переговорах между Киевом и Москвой. Такое условие выхода США из процесса разрешения конфликта, как сообщает ТАСС, назвала руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью Fox News.

«В настоящее время наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Тем не менее мы еще не находимся в такой точке», — сказала Брюс.

Ранее Брюс заявляла, что Вашингтон больше не собирается играть роль посредника в переговорах. Она сказала, что работа должна идти между Россией и Украиной, а представители США не готовы «в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США назвали условие выхода из переговоров по Украине

    Джип наехал на людей в Германии

    В МИД Польши предупредили о конце терпения США из-за конфликта на Украине

    Tefal подал в суд на известного психолога

    ВСУ атаковали семь населенных пунктов в российском регионе

    Российский регион подвергся атаке беспилотников

    Маск обвинил Германию в атаке на демократию

    Военкоры сообщили о мощном прорыве российской армии в ДНР

    На Западе рассказали о конфликте Зеленского с националистами

    Чубайс попросил не арестовывать его имущество на миллиарды рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости