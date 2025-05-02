США отказались быть посредниками в украинском конфликте

Госдеп: США больше не будут посредниками в украинском конфликте

Вашингтон больше не собирается играть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, теперь работа должна вестить между Россией и Украиной. «Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи», — уточнила пресс-секретарь.

Она добавила, что американская сторона приложит усилия для урегулирования кризиса, но теперь исход конфликта требует «конкретных идей» от РФ и Украины.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от роли посредника в мирном процессе по Украине. США призвали Россию и Украину представить конкретные идеи по урегулированию.

