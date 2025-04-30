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08:07, 30 апреля 2025Мир

В Госдепе поставили ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине

Госдеп: Рубио поставил ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон может отказаться от роли посредника в мирном процессе по Украине. Об ультиматуме по участию США заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, она процитировала госсекретаря США Марко Рубио во время брифинга.

«Госсекретарь сказал мне о ситуации [на Украине] совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту», — сообщила она.

По словам Рубио, в случае, если прогресса не будет, Соединенные Штаты откажутся от роли посредника, добавила Брюс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что действия российского руководства могут заставить его занять сторону Украины в конфликте с Россией. При этом он напомнил о своих разногласиях с главой Украины Владимиром Зеленским после его скандального визита в Белый дом.

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