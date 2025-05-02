Отец сбитой на машине девочки обратился в полицию и был мобилизован на Украине

На Украине мобилизовали обратившегося в полицию по делу о наезде на дочь мужчину

На Украине мужчину мобилизовали после его обращения в полицию по делу о наезде на дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Татарбунары в Одесской области. Сотрудница полиции ехала на машине, отвлеклась на телефон и сбила на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку. Она протащила ее несколько метров, а отец ребенка в это время бежал за автомобилем и кричал, чтобы водительница остановилась. После этого он вытащил дочь из-под колес.

Мать пострадавшей написала в соцсетях, что виновница аварии даже не вызвала скорую помощь, как того требуют правила дорожного движения, а вместо этого пересела на пассажирское сиденье.

На следующий день отец девочки пошел в полицию для дачи показаний и перестал выходить на связь. Его жена, оставшаяся с тремя детьми, ничего не смогла узнать о супруге. Позже она выяснила, что его забрали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования).

Женщина пожаловалась, что задержание мужа незаконно и связано с давлением в деле о дорожно-транспортном происшествии. Она призвала общественность помочь ей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК попытались мобилизовать украинцев прямо на пасхальных мероприятиях. Отмечалось, что мужчины «разбегались с куличами в руках».

