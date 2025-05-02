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20:19, 2 мая 2025Из жизни

Принц Гарри захотел помириться с королевской семьей

Принц Гарри хочет закончить конфликт с королевской семьей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Принц Гарри хотел бы закончить свой конфликт с членами королевской семьи. О готовности к примирению он рассказал в интервью «Би-би-си».

«Между мной и некоторыми членами моей семьи было так много разногласий. Я бы хотел примирения со своей семьей. Нет смысла продолжать бороться дальше, жизнь драгоценна», — сказал принц Гарри.

Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы заявил, что его отец не будет разговаривать с ним «из-за этой ерунды с безопасностью», но сам Гарри, носящий также титул герцога Сассекского, больше не хочет сражаться, поскольку «не знает, сколько еще времени осталось у отца».

При этом он признался, что опустошен решением Апелляционного суда Англии и Уэльса, постановившем что ни он, ни его супруга и дети, не имеют права на получение государственной охраны во время своих визитов Великобританию. В связи с этим принц вообще не готов посещать страну.

В 2020 году принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, США. Это привело к охлаждению отношений между принцем Гарри и его родственниками. Вскоре после этого он был лишен права на королевскую охрану, оплачиваемую британскими налогоплательщиками.

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