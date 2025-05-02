Коц: Под Курском раненый боец ВС РФ уничтожал технику ВСУ в течение трех недель

Под Курском российский боец 106-й дивизии ВДВ Эммануил Давыдов после получения ранения в течение трех недель уничтожал технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам военкора, история произошла в Кореневском районе Курской области. Он также рассказал, что российский военнослужащий захватывал технику противника и применял ее против ВСУ. Всего солдат сжег 12 единиц техники, в том числе — немецкий танк Leopard. Кроме того, Давыдов прослушивал трофейную рацию и передавал полученные сведения в штаб.

«Я ему говорю: "Слушай, что ты внутри себя в этот момент чувствовал?" Он говорит: "Знаешь, у меня отец — офицер спецназа. Он меня воспитывал, и когда я еще в детстве занимался спортом, дзюдо, он мне вбил в голову такую установку — если поражение тебе кажется неминуемым, сделай так, чтобы тебя запомнили"», — поделился военкор.

Ранее правительство Курской области показало оставленное бойцами ВСУ вооружение. Так, в Судже были обнаружены гранатометы и боеприпасы украинских военнослужащих.