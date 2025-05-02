Россия поможет «Талибану» бороться с террористами из «Вилаят Хорасан»

Россия поможет движению «Талибан» (было запрещено в России, на текущий момент оно все еще остается в списке террористических организаций) бороться с террористами из группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). Об этом в беседе с РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Мы видим и ценим те усилия, которые талибы предпринимают в борьбе против "Вилаят Хорасан", исповедующего ультрарадикальную идеологию "глобального джихада". Эта группировка — общий враг для России и Афганистана, и мы будем оказывать посильное содействие властям этой страны по линии профильных структур», — сказал Кабулов.

Он добавил, что решение Верховного суда о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан» окончательно устраняет все препятствия для полноформатного сотрудничества между странами. Окончательная точка в этом вопросе должна быть поставлена во время визита посла Афганистана в Москву.

Ранее стало известно, что «Талибан» рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой. По словам официального представителя правительства талибов Забихуллы Муджахида, движение считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в России.