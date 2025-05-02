Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:27, 2 мая 2025Экономика

Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Депутат Аксененко заявил об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля в среднем на 11,9%
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что в тарифы ЖКХ в России с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат уточнил, что индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления.

«Правительство РФ довольно давно утвердило размер индексации тарифов на 2025 год, а также планово на 2026 и 2027 годы. Вырастет цена на ЖКХ с 1 июля, уже традиционно, так было и в прошлом году», — пояснил он.

Аксененко добавил, что в регионах ситуация будет отличаться. Стоимость услуг ЖКХ может быть разной даже внутри области: например, в селе будет дешевле, чем в городе.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила, что в июле инфляция может повыситься на фоне индексации тарифов ЖКХ. По ее словам, переход к снижению годовой инфляции в России ожидается в мае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по рынку в Херсонской области, погибло минимум семь человек. Как в России отреагировали на атаку?

    В Европе назвали размер помощи Украине с февраля 2022 года

    Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

    В Севастополе рассказали о ходе отражения массированной атаки беспилотников ВСУ

    В Польше заявили о возвращении жестокости и эгоизма в мировую политику

    Очевидец рассказал подробности трагедии в одесском Доме профсоюзов

    Россиян предупредили о схеме мошенников с картами через Telegram

    США отказались быть посредниками в украинском конфликте

    В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников

    Сделку по ресурсам Украины назвали попыткой обмануть Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости