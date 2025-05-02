Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Депутат Аксененко заявил об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля в среднем на 11,9%

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что в тарифы ЖКХ в России с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат уточнил, что индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления.

«Правительство РФ довольно давно утвердило размер индексации тарифов на 2025 год, а также планово на 2026 и 2027 годы. Вырастет цена на ЖКХ с 1 июля, уже традиционно, так было и в прошлом году», — пояснил он.

Аксененко добавил, что в регионах ситуация будет отличаться. Стоимость услуг ЖКХ может быть разной даже внутри области: например, в селе будет дешевле, чем в городе.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила, что в июле инфляция может повыситься на фоне индексации тарифов ЖКХ. По ее словам, переход к снижению годовой инфляции в России ожидается в мае.