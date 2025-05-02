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19:09, 2 мая 2025Культура

Российский певец устроил дебош в клубе Москвы и попал на видео

Олег Майами устроил дебош в клубе Москвы и попал на видео
Алина Черненко

Российский блогер и певец Олег Майами устроил дебош в одном из клубов Москвы. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Алена, блин!»

На размещенных в сети кадрах певец выходит на сцену к артистам кавер-группы «Сборище», после чего один из участников дает ему скрипку. Когда музыкант попытался показать, как играть на инструменте, Майами обматерил его на глазах у зрителей.

Лидер коллектива разместил сообщение во «ВКонтакте», в котором упрекнул певца в хамском поведении и оскорблении музыкантов.

Ранее сообщалось, что Майами может стать первым россиянином, которого накажут за дискредитацию семейных ценностей. Причиной стало то, что в Год семьи исполнитель призвал граждан разводиться.

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