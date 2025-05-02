Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:02, 2 мая 2025Культура

Российский продюсер допустил полный запрет Орбакайте в России

Продюсер Дворцов допустил полный запрет Орбакайте в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Певице Кристине Обракайте до недавнего времени удавалось «усидеть на двух стульях» и успешно зарабатывать в России. Однако российский продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU заявил, что скоро это может закончиться.

По словам собеседника издания, в России ужесточили правила, которые касаются иноагентов. «А ее так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию», — отметил Дворцов.

Ранее Орбакайте запретили въезд в Латвию. Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности (СБГ) страны. В ведомстве пояснили, что выступления лиц, «поддерживающих российскую агрессию», противоречат интересам национальной безопасности, поскольку могут «способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришло время им представить конкретные идеи». Госдеп заявил, что США не будут посредником в переговорах между Россией и Украиной

    В США назвали события вокруг Китая важнее Украины

    Россиян предупредили о штрафах за мусор на дачах

    Рубио оценил возможность Украины «сдвинуть Россию»

    Российские бойцы защитили мирных жителей от дронов ВСУ

    Солдат ВСУ заблудился и попал в плен к российским бойцам

    Российский продюсер допустил полный запрет Орбакайте в России

    Эксперт раскрыл ошибку ВСУ в Харьковской области

    Рогов заявил об активизации боев на Запорожской линии фронта

    Зеленского заподозрили в желании скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости