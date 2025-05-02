Российский продюсер допустил полный запрет Орбакайте в России

Продюсер Дворцов допустил полный запрет Орбакайте в России

Певице Кристине Обракайте до недавнего времени удавалось «усидеть на двух стульях» и успешно зарабатывать в России. Однако российский продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU заявил, что скоро это может закончиться.

По словам собеседника издания, в России ужесточили правила, которые касаются иноагентов. «А ее так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию», — отметил Дворцов.

Ранее Орбакайте запретили въезд в Латвию. Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности (СБГ) страны. В ведомстве пояснили, что выступления лиц, «поддерживающих российскую агрессию», противоречат интересам национальной безопасности, поскольку могут «способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе».