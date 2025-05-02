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13:49, 2 мая 2025Путешествия

Российского туриста нашли бездыханным с синяками и пакетом на голове на Бали

Social Expat: Российского туриста нашли бездыханным с пакетом на голове на Бали
Алина Черненко

Фото: Andry Denisah / Globallookpress.com

Российского туриста нашли бездыханным при загадочных обстоятельствах на индонезийском острове Бали. Об этом пишет портал Social Expat.

Уточняется, что тело 25-летнего Артема А. с синяками, пластиковым пакетом на голове и перевязанной ремнем шеей обнаружено в гостевом доме в районе Северная Кута. Предположительно, его кончина наступила за 12 часов до приезда полиции, которую вызвал сотрудник гостевого дома Ахмад Софьян после нескольких безуспешных попыток попасть в номер гостя.

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Стражи правопорядка осмотрели личные вещи туриста и нашли среди них «инструменты для секса», что вызвало у них вопросы о характере инцидента. Власти продолжают расследование, чтобы определить точную причину произошедшего.

Ранее ирландского туриста нашли бездыханным в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах. В руке он держал телефон, подключенный к зарядке. Никаких признаков нападения полиция не обнаружила.

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