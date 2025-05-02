США начали делиться разведданными о космических программах России и Китая

Times: США делятся с союзниками по альянсу Five Eyes разведданными о Китае и РФ

США начали делиться с Великобританией и другими союзниками по разведывательному альянсу Five Eyes данными о космических программах Китая и России. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Times.

По словам собеседника издания, Вашингтон обеспокоен тем, насколько быстро Пекин и Москва наращивают возможности в космосе. Как рассказал командующий американского подразделения космических сил Space Delta 9 полковник Рэмси Хорн, США приняли решение предоставить союзникам доступ к разведданным на самом высоком уровне.

Ранее телеканал CNN со ссылкой источники в американской разведке сообщил, что Россия переключила свое внимание в украинском конфликте на другие цели.