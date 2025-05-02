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01:21, 2 мая 2025Мир

В США заявили о возможной смене целей России в украинском конфликте

CNN: Россия на Украине переключила свое внимание на более краткосрочные цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Москва переключила свое внимание в украинском конфликте на более краткосрочные цели — укрепление контроля над территориями, занимаемыми российскими войсками, а также стимулирование экономики РФ. О возможном изменении задач рассказал телеканал CNN со ссылкой на разведку.

По мнению источников, президент России Владимир Путин сейчас как никогда прежде готов к мирному урегулированию на Украине.

«Новые разведданные, изученные представителями США и Запада, свидетельствуют о том, что президент Путин, возможно, переключил свое внимание в войне на Украине на более краткосрочные цели», — уточнили журналисты. Российский лидер отказался от «максималистских военных целей», предположили они.

Ранее Путин заявил, что цель и смысл специальной военной операции (СВО) — в борьбе за интересы российского народа. Он подчеркнул, что целью урегулирования конфликта с Украиной должна быть «не какая-то передышка», а долгосрочный мир на основе интересов всех проживающих в регионе.

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