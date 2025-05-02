Судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду

Судья ООН Лидия Мугамбе получила более шести лет за принуждение к рабскому труду

Судью механизма Организации объединенных наций (ООН) Лидию Мугамбе из Уганды приговорили в Великобритании к тюремному заключению за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Об этом сообщает The Guardian.

Суд установил, что 50-летняя Лидия Мугамбе воспользовалась своим статусом по отношению к угандийке «самым вопиющим образом» во время учебы на доктора юридических наук в Оксфордском университете. Как следует из материалов дела, Мугамбе, которая также является судьей верховного суда Уганды, лишила женщину постоянной работы и заставила ее работать горничной и ухаживать за детьми бесплатно.

Уточняется, что Мугамбе получила срок шесть лет и четыре месяца. Как минимум половину из назначенного ей наказания женщина проведет в тюрьме, оставшуюся часть она отбудет условно.

Ранее в США белую семейную пару из штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для работы на ферме.