Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:20, 3 мая 2025Из жизни

Судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду

Судья ООН Лидия Мугамбе получила более шести лет за принуждение к рабскому труду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Судью механизма Организации объединенных наций (ООН) Лидию Мугамбе из Уганды приговорили в Великобритании к тюремному заключению за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Об этом сообщает The Guardian.

Суд установил, что 50-летняя Лидия Мугамбе воспользовалась своим статусом по отношению к угандийке «самым вопиющим образом» во время учебы на доктора юридических наук в Оксфордском университете. Как следует из материалов дела, Мугамбе, которая также является судьей верховного суда Уганды, лишила женщину постоянной работы и заставила ее работать горничной и ухаживать за детьми бесплатно.

Уточняется, что Мугамбе получила срок шесть лет и четыре месяца. Как минимум половину из назначенного ей наказания женщина проведет в тюрьме, оставшуюся часть она отбудет условно.

Ранее в США белую семейную пару из штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для работы на ферме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США начали готовить новые санкции против России

    Появились подробности о наезде джипа на толпу в немецком городе

    В Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату

    В НАТО нашли способ увеличить расходы на оборону

    Стало известно о массированных ударах Израиля по Сирии

    ФСБ рассекретила документы о расстреле Британией советских солдат в мае 1945 года

    Дзюба установил еще один рекорд чемпионата России

    МИД Германии ответил на критику Рубио по поводу АдГ

    В украинском городе военкомы забрали всех мужчин из баров и ресторанов

    Нападение робота на людей в Китае попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости