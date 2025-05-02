Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста вместо мужа Камалы Харрис

Президент США Дональд Трамп назначил сына своего спецпосланника Стива Уиткоффа Александра в совет Мемориального музея Холокоста вместо мужа бывшего вице-президента США Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Помимо Александра Уиткоффа в совет были назначены еще ряд участников. «На этот совет возложена важная задача сохранения памяти и историй о любимых, чьи жизни были отняты в один из самых мрачных моментов истории», — подчеркнул американский лидер.

О своем исключении из совета Эмхофф сообщил 30 апреля. Он назвал это действие политизированным. Муж Харрис добавил, что никакие политические решения не смогут поколебать его приверженность делу сохранения памяти о Холокосте.

