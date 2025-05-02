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08:48, 2 мая 2025Мир

Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста вместо мужа Камалы Харрис

Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста вместо мужа Камалы Харрис
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп назначил сына своего спецпосланника Стива Уиткоффа Александра в совет Мемориального музея Холокоста вместо мужа бывшего вице-президента США Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Помимо Александра Уиткоффа в совет были назначены еще ряд участников. «На этот совет возложена важная задача сохранения памяти и историй о любимых, чьи жизни были отняты в один из самых мрачных моментов истории», — подчеркнул американский лидер.

О своем исключении из совета Эмхофф сообщил 30 апреля. Он назвал это действие политизированным. Муж Харрис добавил, что никакие политические решения не смогут поколебать его приверженность делу сохранения памяти о Холокосте.

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