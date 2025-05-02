В Британии сообщили о секретном документе ЦРУ про базы инопланетян на Земле

Daily Mail: ЦРУ в секретных файлах заявили о двух базах инопланетян на Земле

В секретных файлах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) утверждается, что они раскрыли местонахождение трех баз инопланетян, две из которых находятся на Земле. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Отмечается, что в 1970-1980-х годах ведомство проводило эксперименты с людьми, которые утверждали, что могут видеть удаленные объекты. В частности, в документе описываются предполагаемые базы инопланетян, расположенные на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на крупнейшем спутнике Сатурна Титане.

При этом очевидцы в разговоре с ЦРУ описали три типа предполагаемых внеземных существ: с большой круглой головой и нечеловеческим обликом, бледные с острыми носами и создания, внешне не отличающиеся от людей.

Ранее бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что в предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами были обнаружены нечеловеческие биотехнологии.