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01:41, 2 мая 2025Бывший СССР

В Литве заявили об отсутствии у России права навязывать Украине условия мирного соглашения

Глава МИД Литвы Будрис: Россия не имеет права навязывать Украине условия мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил об отсутствии у России права навязывать Киеву условия мирного соглашения. Его слова приводит портал Delfi.

«Только сама Украина может принять решение о своем будущем — Россия не вправе навязывать свои условия», — подчеркнул министр иностранных дел.

Он считает, что мирное соглашение возможно только при сохранении территориальной целостности и суверенитета страны, а также при предоставлении Киеву гарантий безопасности. Будрис призвал союзников поддерживать республику столько, сколько необходимо.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что некоторым странам Европы необходимо проснуться и начать вкладываться в свою безопасность. По его словам, Европа могла «проснуться» после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

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