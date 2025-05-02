В Москве выпало рекордное за 116 лет количество осадков

Синоптик Тишковец: 1 мая в Москве выпало рекордное за 116 лет количество осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за метеорологические сутки 1 мая в Москве выпало рекордное количество осадков. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что 1 мая в российской столице выпало больше 45 процентов от месячной нормы осадков.

«Таким образом, за метеорологические сутки в Москве выпало рекордное количество осадков за историю регулярных метеоизмерений. Пал прежний максимум 116-летней давности, 1909 год — 21 миллиметр», — уточнил он.

В Подмосковье аномальное число осадков зафиксировали на метеостанциях Пушкино - 27 миллиметров, Подмосковной – 26 миллиметров, в Долгопрудном – 25 миллиметров и других.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в пасхальное воскресенье Москва побила 30-летний температурный рекорд. К полудню 20 апреля столбики термометров добрались до отметки в плюс 24,4 градуса.