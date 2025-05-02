В США заявили о необходимости личного общения Путина и Трампа

Госдеп: Общение Трампа и Путина необходимо для урегулирования кризиса на Украине

В Госдепе указали на необходимость личного общения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, это позволит урегулировать украинский кризис. Ее слова передает ТАСС.

«Позиция госсекретаря [США Марко] Рубио по этому вопросу очень близка к позиции президента Трампа, и сводится она к тому, что с людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один», — пояснила Брюс.

Она отметила, что в ходе диалога можно достичь договоренностей, а также обсудить спорные вопросы, найдя точки соприкосновения. При этом представитель Госдепа не стала уточнять, о чем могут говорить лидеры России и США.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Трампа есть понимание законных требований России по Украине.