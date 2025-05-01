В России заявили о наличии у Трампа понимания законных требований Москвы по Украине

В России считают, что у Трампа есть понимание законных требований РФ по Украине

У президента США Дональда Трампа есть понимание законных требований Москвы в рамках возможной мирной сделки по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский, сообщает в четверг, 1 мая, РИА Новости.

«Я думаю, он (Трамп — прим. «Ленты.ру») прекрасно понимает, что у России есть вполне законные требования, законные ожидания от этого мирного урегулирования», — сказал дипломат.

Ранее Полянский рассказал, что американский лидер искренне хочет мира на Украине.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США будут добиваться прямых переговоров по Украине в течение следующих 100 дней. По его словам, за первые 100 дней пребывания Трампа в должности президента Вашингтон воплотил первый шаг своего плана — выдвинул предложение по урегулированию конфликта.