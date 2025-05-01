Полянский заявил, что Дональд Трамп искренне хочет мира на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне хочет мира на Украине, прикладывает все усилия, и Россия за это благодарна. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились представители Украины и европейские союзники в рамках урегулирования конфликта.

До этого украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что готов к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. До этого политик назвал условие для окончания конфликта на Украине. Так, он признал, что следует урегулировать конфликт на основе «мира через силу», поскольку без этого принципа боевые действия будут продолжаться.