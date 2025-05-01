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17:22, 1 мая 2025Мир

Вице-президент США заявил о 100-дневном намерении добиваться переговоров по Украине

Вэнс: США будут добиваться прямых переговоров по Украине следующие 100 дней

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

США будут добиваться прямых переговоров по Украине в течение следующих 100 дней. О таком намерении заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью каналу Fox News.

«Мы собираемся очень усердно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться усадить этих ребят за стол переговоров», — сообщил Вэнс.

По словам вице-президента, за первые 100 дней пребывания Дональда Трампа в должности американского лидера Вашингтон воплотил первый шаг своего плана — выдвинул предложение по урегулированию конфликта.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Трамп искренне хочет мира на Украине.

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