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13:01, 2 мая 2025Россия

В Ставропольском крае на село упали фрагменты беспилотников ВСУ

Владимиров: В селе Московском зафиксировано падение фрагментов БПЛА ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Ставропольском крае в селе Московском упали фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано падение фрагментов беспилотников в селе Московском Изобильненского округа. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал глава Ставропольского края.

Владимиров уточнил, что инфраструктура в населенном пункте не пострадала. Он также призвал жителей региона не публиковать в социальных сетях кадры с полетом и падением украинских дронов.

Днем 2 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении самой масштабной воздушной атаки ВСУ с начала года. По его словам, российские силы противовоздушной обороны перехватили более 50 беспилотников.

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