В Севастополе отразили самую масштабную с начала года воздушную атаку ВСУ

Развожаев: В Севастополе отразили самую масштабную с начала года атаку ВСУ

В Севастополе отразили самую масштабную с начала года атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

В ночь на 2 мая ВСУ атаковали Крым.

Развожаев уточнил, что на подлете к Севастополю силы противовоздушной обороны перехватили свыше 50 беспилотников. Кроме того, были сбиты несколько морских дронов. «Очевидно, что этой атакой укронацисты хотели испортить майские праздники», — заявил губернатор Севастополя.

Всего в ночь на 2 мая ВСУ выпустили по российским регионам свыше 100 беспилотников. Помимо Крыма, ими был атакован Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская и Орловская области.