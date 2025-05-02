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07:13, 2 мая 2025Россия

За ночь силы ПВО уничтожили более 100 БПЛА над регионами России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 121 дрона ВСУ за ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Над регионами России в ночь на 2 мая было сбито более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, всего системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 121 БПЛА. Большая часть из них сбита над Крымом — 89, еще 23 — над акваторией Черного моря.

Четыре беспилотника были сбиты в небе Краснодарского края, два — над Орловской областью, по одному — над Азовским морем, Брянской и Белгородской областью.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом было сбито более десяти беспилотников.

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