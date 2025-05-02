В Севастополе рассказали о ходе отражения массированной атаки беспилотников ВСУ

Развожаев: Более 10 БПЛА сбито при отражении массированной атаки на Севастополь

Российский флот и силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что в ходе отражения налета над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы сбили более десяти дронов.

«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — отметил Развожаев. Он подчеркнул, что в Севастополе и акватории никакие объекты не пострадали.

Ранее военкор Борис Рожин сообщил о звуках взрывов в Крыму. Он уточнил, что полуостров атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Уже есть сбития в Западной части Крыма», — рассказал журналист.

