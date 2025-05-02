В Крыму сработали системы ПВО

Военкор Рожин: БПЛА ВСУ атаковали Крым

Крым атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас там работают российские системы противовоздушной обороны, сообщил военкор Борис Рожин в Telegram-канале.

«Уже есть сбития в Западной части Крыма», — рассказал он.

По словам Рожина, продолжается также и налет российских «Гераней» на территорию Украины. Он отметил, что зафиксированы прилеты в Запорожье и Херсонской области.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в Запорожье прогремело минимум 28 взрывов.