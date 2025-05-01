Рогов сообщил о 28 взрывах в Запорожье

Рогов: Не менее 28 взрывов прозвучало в Запорожье

Не менее 28 взрывов прозвучало в занятом Вооруженными силами Украины (ВСУ) городе Запорожье, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в населенном пункте также слышна стрельба. «В Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов», — подчеркнул политик.

Он уточнил, что украинские военные пытаются сбить дроны, которые атакуют объекты ВСУ. «Объекты находятся в ближайшем пригороде областного центра, а также под Днепропетровском», — добавил он.

Ранее стало известно, что в городе Запорожье российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по системам противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.