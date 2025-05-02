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23:22, 1 мая 2025Бывший СССР

Российские беспилотники атаковали ПВО ВСУ в городе Запорожье

В городе Запорожье российские БПЛА ударили по ПВО ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Global Look Press

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по украинским системам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает портал «Украина.ру» со ссылкой на источники.

«Как сообщается, первая группа "гераней" прошла сквозь огонь ПВО, нанеся удары в городе. Вторая группа уже нанесла удары в районах работы мобильных групп ПВО», — говорится в сообщении.

После этого системы ПВО прекратили свою работу, а следующая группа российских беспилотников беспрепятственно влетела в город. По данным портала, было нанесено около 20 ударов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье звучит стрельба из стрелкового оружия и взрывы.

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