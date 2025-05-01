В Запорожье сообщили о серии взрывов

Рогов: В Запорожье звучит стрельба из стрелкового оружия и взрывы

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Запорожье.

По его словам, в городе звучит стрельба из стрелкового оружия, также прогремело не менее семи взрывов.

«Это работа ПВО ВСУ по «Гераням», вежливо летящим к своим целям», — сообщил Рогов, отметив, что цель ударов российских дронов — инфраструктурные объекты, используемые бандеровцами для ведения боевых действий.

«Боевики ВСУ продолжают преступным образом беспорядочно бить из ПВО по вежливым дронам, пытаясь сбить их над кварталами с плотной жилой застройкой, а не за городом», — заключил он.

Ранее Рогов сообщил о взрывах над Бердянском в Запорожской области. Он не привел информацию об отражении атаки. Неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения на земле.