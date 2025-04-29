ВСУ попытались атаковать Бердянск при помощи беспилотников

Рогов сообщил, что ВСУ беспилотниками атаковали Бердянск

Над Бердянском в Запорожской области раздаются взрывы. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются ударить по городу беспилотниками (БПЛА).

«Взрывы, которые продолжают звучать в Бердянске — это работа [систем] ПВО [противовоздушной обороны] России по вражеским БПЛА», — написал Рогов.

Он не привел информацию об отражении атаки. Неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения на земле.

Ранее Минобороны России сообщило, что за 2,5 часа над регионами России был уничтожен 51 украинский беспилотник.