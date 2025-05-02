Валдис Пельш оказался под угрозой невыезда из России

Долг российского телеведущего Валдиса Пельша перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос более чем на один миллион рублей за неделю. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Уточняется, что ФНС выставила 57-летнему артисту счет на общую сумму в более чем 2,5 миллиона рублей. При этом неделю назад размер долга был только 1,2 миллиона рублей. Таким образом, Пельш оказался под угрозой невыезда из России, говорится в источнике.
Ранее стало известно, что после исчезновения с ТВ Пельш заработал на бизнесе больше трех миллионов рублей. Сообщалось, что он по-прежнему является учредителем двух компаний, которые занимаются производством документальных фильмов.