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20:28, 2 мая 2025Интернет и СМИ

Валдис Пельш оказался под угрозой невыезда из России

Shot: Долг Пельша перед налоговой вырос более чем на миллион рублей за неделю
Алина Черненко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Долг российского телеведущего Валдиса Пельша перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос более чем на один миллион рублей за неделю. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что ФНС выставила 57-летнему артисту счет на общую сумму в более чем 2,5 миллиона рублей. При этом неделю назад размер долга был только 1,2 миллиона рублей. Таким образом, Пельш оказался под угрозой невыезда из России, говорится в источнике.

Ранее стало известно, что после исчезновения с ТВ Пельш заработал на бизнесе больше трех миллионов рублей. Сообщалось, что он по-прежнему является учредителем двух компаний, которые занимаются производством документальных фильмов.

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