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18:38, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты доходы Валдиса Пельша после исчезновения с ТВ

«Страсти»: пропавший с ТВ Пельш заработал ₽3,1 млн на бизнесе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский телеведущий Валдис Пельш после исчезновения с ТВ заработал на бизнесе больше трех миллионов рублей. Его доходы раскрыли «Страсти».

Пельш по-прежнему является учредителем двух компаний, которые занимаются производством документальных фильмов: ООО «Документалист» и ООО «РД Студия».

Последняя, согласно сообщению, принесла телеведущему 3,1 миллиона рублей чистой прибыли по итогам 2023 года. При этом по состоянию на 10 августа этого года у нее имеется задолженность по налогам на доходы физических лиц. Она составляет 32 тысячи рублей.

Ранее в союзе КВН сообщили, что у телеигры не будет нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Вместо этого в текущем году регулярные столичные игры будет вести Дмитрий Хрусталев, а выездные кубки — его коллега Валдис Пельш.

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      Анастасия Волова
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