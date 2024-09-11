Похороны руководителя КВН Маслякова прошли на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания с руководителем КВН Александром Масляковым прошла в здании «Планеты КВН». Гроб с телом телеведущего отправили на Новодевичье кладбище, его похоронили рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Причиной смерти стал рак легких. Последние несколько месяцев телеведущий был в очень плохом состоянии — с трудом разговаривал и тяжело дышал.

Проститься с Масляковым пришли десятки именитых артистов

Десятки известных российских артистов пришли проститься с Масляковым, многие из них плакали и вспоминали, какой вклад в их жизнь сделал покойный. Венки прислали президент России Владимир Путин, телеведущий Андрей Малахов, команда КВН «Камызяки» и другие. На церемонии лично присутствовали исполнитель SHAMAN, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, юмористы и шоумены Денис Дорохов, Гарик Мартиросян, Александр Ревва, Елена Борщева, Дмитрий Хрусталев, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Он был не только ведущим. И дело не в замене конферансье, а целая вселенная, которой нужно управлять так, чтобы КВН расцветал. В этом смысле никто не заменит Александра Васильевича Гарик Мартиросян шоумен и юморист

«Мы были знакомы 57 лет. Поразительная история, что человек 57 лет совершенно не менялся (...) Надо обладать недюжинным характером, чтобы, несмотря ни на что, выносить на люди вот эту улыбку, это хорошее настроение», — поделился телеведущий Леонид Якубович.

Как отметил один из новых ведущих КВН Хрусталев, в последнем разговоре Масляков обещал ему смотреть телеигру из зала. Смерть телеведущего юморист назвал неожиданной.

Сегодня непростой день. Ушел человек, ушла легенда, ушла эпоха. Александр Васильевич Масляков создал целую вселенную (...). Так радостно, что я смог стать частью этой вселенной. Вечная память Ярослав Дронов (SHAMAN) певец

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Помимо именитых артистов на церемонии прощания были родственники покойного. Внучка звездного ведущего с самого начала церемонии не могла остановить слезы, из-за чего ей стало плохо. Видя состояние дочери, отец вывел ее из зала. Подойти к гробу она так и не смогла.

У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны была улыбка Маслякова Константин Эрнст продюсер и режиссер

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Масляков был одним из главных идеологов телепроекта с 1964 по 2022 год

Эфир первой программы «Клуба веселых и находчивых» состоялся 8 ноября 1961 года. Первыми ведущими были Элем Климов, Александр Белявский, Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Александр Масляков занял этот пост в 1964 году. Через пять лет после этого программу закрыли, однако в 1986 году она вновь вышла в эфир, претерпев некоторые изменения.

После смерти бессменного ведущего телепроекта в союзе КВН заявили, что у телеигры не будет нового постоянного ведущего. Там добавили, что ранее было принято решение, что в текущем году регулярные столичные игры будет вести Хрусталев, а выездные кубки — его коллега Валдис Пельш.