В КВН оценили вероятность появления нового ведущего вместо Маслякова

В КВН заявили, что у телеигры не будет постоянного ведущего вместо Маслякова

В Международном союзе КВН оценили вероятность того, что в передаче появится новый постоянный ведущий после ухода из жизни Александра Маслякова. Комментарий организации передает «Подъем».

В КВН заявили, что у телеигры не будет нового постоянного ведущего. «У нас менялось очень большое количество ведущих, и по этому поводу в апреле прошедшего года прекрасно высказался Александр Александрович [Масляков], что нет никого из бессменных ведущих, кроме Александра Васильевича [Маслякова], царство ему небесное», — отметили в организации.

Как добавили в Международном союзе КВН, ранее было принято решение, что в 2024 году регулярные московские игры будет вести ведущий Дмитрий Хрусталев, а выездные кубки — его коллега Валдис Пельш.

Ранее сообщалось, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата похорон не уточнялась.

Об уходе Маслякова из жизни стало известно 8 сентября. Уточнялось, что ранее у телеведущего обнаружили неоперабельную опухоль в легких, последние дни он провел в отделении паллиативной помощи московской больницы. Звезды юмора и эстрады, телеведущие и общественные деятели попрощались с руководителем КВН в своих соцсетях.

