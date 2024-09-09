Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:02, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

В КВН оценили вероятность появления нового ведущего вместо Маслякова

В КВН заявили, что у телеигры не будет постоянного ведущего вместо Маслякова

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Международном союзе КВН оценили вероятность того, что в передаче появится новый постоянный ведущий после ухода из жизни Александра Маслякова. Комментарий организации передает «Подъем».

В КВН заявили, что у телеигры не будет нового постоянного ведущего. «У нас менялось очень большое количество ведущих, и по этому поводу в апреле прошедшего года прекрасно высказался Александр Александрович [Масляков], что нет никого из бессменных ведущих, кроме Александра Васильевича [Маслякова], царство ему небесное», — отметили в организации.

Как добавили в Международном союзе КВН, ранее было принято решение, что в 2024 году регулярные московские игры будет вести ведущий Дмитрий Хрусталев, а выездные кубки — его коллега Валдис Пельш.

Материалы по теме:
«В это сложно поверить, осознать и принять». Звезды прощаются с Масляковым и рассказывают, как КВН изменил их жизнь
«В это сложно поверить, осознать и принять». Звезды прощаются с Масляковым и рассказывают, как КВН изменил их жизнь
8 сентября 2024
«Он казался богом» Александр Масляков скончался от рака. Ведущего КВН знала вся страна. За что его обожали и ненавидели?
«Он казался богом»Александр Масляков скончался от рака. Ведущего КВН знала вся страна. За что его обожали и ненавидели?
8 сентября 2024

Ранее сообщалось, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата похорон не уточнялась.

Об уходе Маслякова из жизни стало известно 8 сентября. Уточнялось, что ранее у телеведущего обнаружили неоперабельную опухоль в легких, последние дни он провел в отделении паллиативной помощи московской больницы. Звезды юмора и эстрады, телеведущие и общественные деятели попрощались с руководителем КВН в своих соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

      Москвичам рассказали о возможности увидеть северное сияние

      Си Цзиньпин выразил надежду на окончание конфликта на Украине

      Подглядывавшего за квартирантками через камеры россиянина задержали

      Организаторов концертов Шуры обвинили в мошенничестве

      Tesla изобрела беспроводную зарядку для автомобилей

      На Украине потребовали принять законопроект о тотальном видеонаблюдении

      Премьер Словакии осудил нацистскую символику ВСУ

      В России снизили прогноз сбора пшеницы

      Украина ужесточила лимиты на расчеты картами за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше