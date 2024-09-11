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12:40, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Ведущий КВН рассказал о последнем разговоре с Масляковым

Телеведущий Дмитрий Хрусталев заявил, что Масляков обещал ему сидеть в зале КВН

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Один из новых ведущих КВН Дмитрий Хрусталев рассказал, что руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков обещал ему, что будет смотреть телеигру в зале. Об этом он заявил во время церемонии прощания с Масляковым, видео опубликовал Telegram-канал News.ru.

«Когда в последний раз с ним разговаривали, он обещал, что будет сидеть в зале и смотреть [КВН]. Но лично для меня он будет сидеть в зале», — сказал Хрусталев.

Он отметил, что Масляков воспитал не одно поколение и десятки миллионов людей должны быть ему благодарны. Кроме того, Хрусталев назвал смерть руководителя КВН неожиданной.

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11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве началось прощание с Масляковым. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса, юмора и не только. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил на церемонии и назвал Маслякова незаменимым.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Сообщалось, что причиной смерти мог стать рак легких. Отмечалось, что последние полгода Маслякову было трудно дышать и разговаривать.

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      Маргарита Щигарева
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