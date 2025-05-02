Военкор рассказал о ситуации на покровском направлении

Военкор Котенок: На покровском направлении идут ожесточенные бои

На покровском направлении начались активные боевые действия, российские войска атакуют. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Оборона противника трещит. Местами он бросает в контратаки резервы. Идут ожесточенные бои», — написал он.

По словам военкора, штурмовики группировки войск «Центр» продавливают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) из восточной части Удачного к центру, а также атакуют севернее и северо-восточнее Котлино, в Зверево, в районах Новоукраинки, Бельгийки и Сухого Яра.

Уточняется, что в районе железной дороги Бельгийки российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ. В Красноармейске (украинское название — Покровск) диверсионно-разведывательная группа России начала бой с солдатами ВСУ.

Ранее стало известно о начале штурма Красноармейска.