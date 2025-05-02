Вора в законе Нику Дгебуадзе объявили в федеральный розыск

Вор в законе Ника Дгебуадзе объявлен в федеральный розыск

Вор в законе Ника Гагринский (Дгебуадзе) объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Криминальный авторитет объявлен в розыск по статье 210.1 Уголовного кодекса России. Она предусматривает наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии.

По данным канала, Дгебуадзе участвует в организованной преступности на территории Смоленской области. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Тюмени к 9-летнему сроку был приговорен криминальный лидер Дмитрий Ляпустин. Он был признан виновным в совершении деяний, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса, в том числе 210.1.