Явлинский рассказал об извинениях США за срыв экономической реформы в СССР

Явлинский: После отклонения экономической реформы в СССР США извинились

США извинились за срыв в 1991 году экономической реформы в СССР. Об этом заявил соавтор программы «500 дней», российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает ТАСС.

По словам Явлинского, через два года после отклонения Вашингтоном его экономической реформы он получил от госсекретаря Соединенных Штатов Джеймса Бейкера книгу с эпиграфом-посланием.

«Теперь, после рассекречивания документов, я понимаю, что означают его слова. В этом послании он как бы извинился передо мной, написав: "Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время"», — рассказал политик.

Ранее Явлинский заявлял, что программа «500 дней» была нацелена на подготовку страны к переходу от плановой системы к рыночной экономике. Он отмечал, что одной из важнейших задач было заложить основу для создания в стране многочисленного и устойчивого среднего класса, чтобы на следующем этапе он смог стать участником акционирования крупных предприятий.