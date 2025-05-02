Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 2 мая 2025Бывший СССР

Зеленский приказал ускорить создание на Украине одного вида вооружений

Зеленский приказал ускорить создание баллистических ракет для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приказал ускорить создание баллистических ракет для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он сообщил, что провел ставку верховного главнокомандующего. Среди прочего, обсуждался вопрос об украинских ракетных разработках и производствах. «Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности Украины», — сказал украинский лидер, добавив, что боевые действия «должны чувствоваться» на российских территориях.

В январе Зеленский показал видео, на котором, по его заявлению, были показаны кадры запуска ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан». На кадрах оказался пуск другого боеприпаса — южнокорейских баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS, однако в субтитрах ролика говорилось: «Это все наши ракеты. Украинские».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США назвали условие выхода из переговоров по Украине

    США начали готовить новые санкции против России

    Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

    Нападение робота на людей в Китае попало на видео

    В США обвинили Трампа в прокси-войне против России

    Кучеров играл в Кубке Стэнли с травмой

    В Британии сообщили о секретном документе ЦРУ про базы инопланетян на Земле

    Военкоры сообщили об ударе по Харькову

    В Германии назвали главную ошибку Европы на Украине

    Зеленский приказал ускорить создание на Украине одного вида вооружений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости