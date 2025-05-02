Зеленский приказал ускорить создание на Украине одного вида вооружений

Зеленский приказал ускорить создание баллистических ракет для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский приказал ускорить создание баллистических ракет для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он сообщил, что провел ставку верховного главнокомандующего. Среди прочего, обсуждался вопрос об украинских ракетных разработках и производствах. «Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности Украины», — сказал украинский лидер, добавив, что боевые действия «должны чувствоваться» на российских территориях.

В январе Зеленский показал видео, на котором, по его заявлению, были показаны кадры запуска ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан». На кадрах оказался пуск другого боеприпаса — южнокорейских баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS, однако в субтитрах ролика говорилось: «Это все наши ракеты. Украинские».