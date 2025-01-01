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04:16, 1 января 2025Бывший СССР

Зеленский выдал запуск южнокорейской баллистической ракеты за украинский комплекс «Спасан»

RusVesna: Зеленский выдал запуск корейской ракеты за украинскую
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении показал видео, на котором, по его заявлению, показаны кадры запуска ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан».

Однако на кадрах оказался пуск другого боеприпаса. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

К публикации прикреплена ссылка на видео на YouTube шестилетней давности. Канал Korea Defense Blog публиковал кадры запуска южнокорейскими военными баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.

Выстрел, который запечатлен на тайминге 00:28, вошел в видео, продемонстрированное Зеленским. В субтитрах говорится: «Это все наши ракеты. Украинские».

Ранее колумнист и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в своей статье для газеты The Hill заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники страны должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи.

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