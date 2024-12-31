Hill: Зеленский должен нести ответственность за коррупцию и растрату помощи CША

Колумнист и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в своей статье для газеты The Hill заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники страны должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи.

Дюрсо заявил, что позор Соединенных Штатов заключается в «безрассудном» решении расширить НАТО до границ России. Он добавил, что после того как Москва дала отпор, Вашингтон способствовал и финансировал «цинично недобросовестный менеджмент правительства [президента Украины Владимира] Зеленского, что войдет в историю как один из величайших примеров растраты и воровства западной помощи».

Колумнист считает, что весь масштаб коррупции, растрат и неэффективного управления может быть раскрыт только посредством независимых расследований после окончания конфликта. Он обвинил Киев в использовании конфликта, «чтобы подавить репортажи СМИ, которые осмеливаются подвергать сомнению то, как Украина тратит деньги наших налогоплательщиков».

Ранее американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. «Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности Украине», — указано в обращении главы США. Кроме того, он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.